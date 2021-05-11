ВОЗ реклассифицирует вариант индийского коронавируса: что это значит

Этот штамм также очень опасный

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в понедельник, что вариант индийского коронавируса был классифицирован как вариант «глобального беспокойства», и некоторые предварительные результаты исследований показывают, что он распространяется быстрее, чем другие варианты.

Таким образом, индийский вариант (B.1.617) стал четвертой по счету мутацией, которая, как считалось, вызывала глобальную озабоченность и требовала усиленного мониторинга и анализа. Остальные — это те, которые впервые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, пишет УРА-Информ.

«Мы классифицируем это как вариант, вызывающий озабоченность на глобальном уровне», — заявила в понедельник на брифинге технический менеджер ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове. «Есть информация, свидетельствующая о повышенной переносимости этого штамма», — добавила она.

В понедельник данные о количестве новых инфекций и смертей в Индии были близки к рекордным уровням, зафиксированным в предыдущие дни. Таким образом, к правительству премьер-министра Нарендры Моди все чаще обращаются призывы закрыть вторую по численности населения страну в мире. Индийский вариант коронавируса уже распространился на другие страны. Многие из них заблокировали или существенно ограничили поездки в Индию.

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