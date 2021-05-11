Зеленского убедили, что встреча с Путиным ненужная и глупая — эксперт

Роман Безсмертный о действиях президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский больше не имеет намерений встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации Роман Безсмертный.

Эксперт предполагает, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена был обусловлен именно заявлением Владимира Зеленского о том, что он хочет провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Ура-Информ со ссылкой на телеканала Еспресо.

«Вот если бы не эта глупая идея встречи с Путиным, то, думаю, Блинкен не прилетал бы в Украину», — заявил эксперт.

Также Роман Безсмертный добавил, что во время личной беседы Блинкен рассказал президенту Украины о нецелесообразности встречи с Путиным и эта затея только обострит ситуацию, а не принесет мир.

«Вот эти его непонятные ответы на брифинге, отказ напрямую называть Россию агрессором и оккупантом — это лишнее доказательство, что Зеленский бредит идеей «посмотреть в глаза Путину», — заявил эксперт

Ранее мы сообщали, что Зеленский может пойти на кадровые перестановки.