Позитивные новости: в Украине уменьшается количество новых случаев ковида

За сутки зафиксировано чуть более 2200 новых случаев

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После вторых кряду длинных выходных в Украине фиксируется минимальное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вчера, десятого мая, в Украине был официальный выходной, поэтому было сделано небольшое количество тестов на коронавирус в сравнении, как это делают в рабочие дни. Так за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 2208 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника. 8617 пациентов выздоровели, а 119 — умерли от осложнений. Госпитализировали за последние 1084 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием, пишет УРА-Информ.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странцие в одной из социальных сетей отметил, что больше всего новых случаев обнаружили в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Лаборатории за последние 24 часа совершили 21 974 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 13349, методом ИФА — 3 467. Также сделали 5158 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 9 600 000 ПЦР-тестирования.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2124535 случаев коронавируса, из них 1777370 человек выздоровели и 46 631 умерли от осложнений.

Ранее мы сообщали, что Украина лидирует по смертности от COVID-19 в Европе.