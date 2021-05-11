Общество

Ситуация на Донбассе: боевики продолжают обстреливать украинские позиции

Семь раз боевики обстреливали украинские позиции

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Ситуация на Донбассе не меняется. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции с различного вооружения.

Так за предыдущие сутки, десятого мая, боевики семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Хорошей новость является то, что боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Так в частности, неподалеку Троицкого враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное — из минометов калибра 82 мм.

Также вблизи Старогнатовки боевики дважды стрелял из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов по украинским позициям.

В пригороде Авдеевки, Южного и Водяного противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 11 мая нарушений перемирия со стороны боевиков зафиксировано не было.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО передали Украине списки для взаимного обмена пленными.

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