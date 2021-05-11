Паспорта, которые Россия выдает жителям ОРДО неполноценны, — Тука

Паспорта РФ, которые выдаются жителям неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской области, неполноценны

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Паспорта, которые Российская Федерация выдает жителям временно оккупированных территорий Донбасса не являются полноценными . Об этом заявил в интервью телеканала OBOZREVATEL бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УРА-Информ.

Владельцы паспортов, что выдаются на территории ОРДЛО лишены целого ряда гарантированных Конституцией Российской Федерации прав.

«Те российские паспорта, выдаваемые гражданам Украины, которые сейчас живут на оккупированных территориях — это полупаспорта», — заявил Тука.

В паспортах, выданных на территории ОРДЛО, отсутствует регистрация по месту жительства.

«У них отсутствует место прописки. В России до сих пор существует институт прописки. Без этой печати, без регистрации человек не имеет возможности ни получить пенсию, ни принять участие в любых выборах. Фактически человек не имеет места жительства. Он лишен целого ряда гарантий даже действующей российской Конституции», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированного Донбасса жалуются, что в местных учебных заведениях детям могут не отдать документы об образовании, если у ребенка не будет «паспорта» «ДНР».