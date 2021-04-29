В ОРДЛО детям без «паспорта» «ДНР» могут не выдать документы об образовании

Официальных разъяснений от «властей» по этой теме нет

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Жители временно оккупированного Донбасса жалуются, что в местных учебных заведениях детям согут не отдать документы об образовании, если у ребенка не будет «паспорта» «ДНР». Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Нужно получить „ДНР»-«паспорт“, потому что как нам сказали в школе, свидетельство об образовании не выдадут без „паспорта“ „ДНР“», — пишет дончанка.

Также местное население отмечает, что не хочет «паспорта ДНР» для своих детей.

«Планирую сделать ребенку загранпаспорт Украины. Потом в 14 лет поедем и сделаем паспорт Украины, с заграном это будет легче сделать», — пишут дончане.

При выезде из ОРДЛО, как омечают местные жители, лучше и вовсе не брать с собой такие документы.

«ДНР-паспорт» лучше с собой не брать. Если на «днр»-КПП спросят за «паспорт», то скажете, что записались в электронную очередь, т.к. по живой попасть нереально, нет времени днями в очереди стоять. Обратно в РФ въедете и потом в «ДНР» тоже по свидетельству о рождении, если что, хотя 14-летнего ребенка и без прописки пустят по прописке родителя», — отмечают местные жители.

Однако, ранее на территории ОРДЛО не было проблем с получением образования.

«Свидетельство об образовании выдадут при наличии любого паспорта, главное, чтобы он был своевременно по достижению возраста. По крайней мере в прошлом году так было», — пишет комментатор.

Ранее сообщалось, что 28 апреля, представители ТКГ не смогли договориться о режиме перемирия на временно оккупированном Донбассе. Встреча длилась пять часов.