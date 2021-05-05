Пушилин рассказал об амбициозных планах «ДНР»: мы это сделаем до конца года

Хотят вакцинировать миллион человек до конца года

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Так называемый «главарь» ДНР Денис Пушилин в интервью российским СМИ заявил, что до конца 2021 года в «республике» от коронавируса намерены вакцинировать миллион человек.

Он заявил, что именно эта цифра позволит говорить о коллективном иммунитете. «Но стараемся, конечно же, постараемся сделать это до конца года. Успеем или нет, покажет время. Здесь очень сложно загадывать, но тем не менее у нас прививочные пункты открываются», — заявил главарь боевиков, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Слова о том, что «республика» постарается выйти на этот показатель весьма неожиданно отличается от того, что обычно подают СМИ «ДНР» где вовсю трубят о грядущем миллионе вакцинированных

«Пушилин все понимает, например, отсутствие на данный момент официальных поставок в ДНР хотя бы даже Спутника V не говоря уже о чем-то другом и говорить о каких-либо конкретных планах вакцинации в таких условиях явно не приходится», — пишет паблик.

Источник отмечает, что в реальности вряд ли «республике» удастся выйти на такой показатель.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО будут принудительно вакцинировать местных жителей.