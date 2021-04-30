В ОРДО будут принудительно вакцинировать местных жителей: что задумали «власти»

Могут уволить даже с работы

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В ОРДО местные жители не хотят делать вакцинацию российским препаратом Спутник V. Количество тех, кто все-таки согласился сделать прививку таким препаратом очень малое.

Поэтому, местные «власти» решили пойти на радикальный шаг. 29 апреля в «кабинете министров» «ДНР» состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос борьбы с COVID-19. Там было принято решение принудительно вакцинировать местных жителей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Посовещавшись, решили, с целью кардинальной борьбы с распространением заболеваний на COVID-19, было дано указание руководителям все бюджетных организаций „ДНР“, а также руководителям крупных промышленных предприятий, в принудительном порядке заставлять всех сотрудников вакцинироваться «Спутником V», — отмечает источник.

Отмечается, что тех, кто не хочет вакцинироваться, сначала не будут допускать к работе, а позже будут увольнять, как представляющих угрозу остальным. Отмечается, что соответствующее распоряжение дано всем руководителям предприятий лично.

Ранее мы сообщали, что «власти» «ДНР» получили важное указание от РФ.