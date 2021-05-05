Паспорта РФ на Донбассе: без преимуществ для их владельцев

Паспорта жителей «ЛДНР» могут стать такими, как и у жителей Приднестровья или Абхазии

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В России официально опубликовали количество «граждан» РФ, которые получило российские паспорта и постоянно проживает в «ЛДНР». В общей сложности таких лиц более 527 тысяч.

Также почти двум тысячам человек отказали в выдаче российского гражданства. Так по состоянию на сентябрь 2020 года новых российских граждан из числа жителей «ЛДНР» было 300 тысяч, а в конце января 2021 года – 400 тысяч, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Ранее Москва поставила задачу «республикам» до конца года выйти на 1 млн. новых российских «граждан», что с нынешними темпами выдачи теоретически возможно, то есть из всех потенциально возможных, «паспортизованными» до этого времени будет около трети населения «ЛДНР».

«Что с этим всем будет дальше пока непонятно, как рычаг давления на Украину это все точно не сработает, сами республики в РФ не то, что «забирать», а даже признавать не собираются, поэтому скорее всего российский паспорт жителя республики будет иметь такой же статус, как и аналогичный в Приднестровье или Абхазии, то есть уехать в РФ с ним можно, но все «бонусы» на этом заканчиваются», — отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» до конца года планируют вакцинировать более миллиона местных жителей.