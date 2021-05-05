Коронавирус в Украине: первые данные после майских праздников

Снова более 150 смертей за сутки
Несмотря на праздники, коронавирус не спит. Опасный вирус продолжает убирать жизни украинцев. Появились первые данные после Пасхи.
Так за предыдущие сутки, четвертое мая, последний официальный выходной в Украине, было зафиксировано 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди новых больных 103 ребенка и 30 медработников. Также было зафиксировано 1 671 госпитализация, а 161 больной умер. Это не высокие показатели, о стоит отметить, что снова в Украине фиксируется большая смертность, а новых случаев заражения меньше, так как сделано мало тестов, пишет УРА-Информ.
Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
Лаборатории совершили 29 154 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 19206, методом ИФА — 4 071. Также сделали 5877 экспресс-тесты на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 9 500 000 ПЦР-тестирования.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 2090986 случаев коронавируса, из них 1697358 человек выздоровели и 45077 умерли от осложнений.
Ранее мы сообщали, что число заражений в мире превысило 150 миллионов.