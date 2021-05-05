Коронавирус в Украине: первые данные после майских праздников

Снова более 150 смертей за сутки

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Несмотря на праздники, коронавирус не спит. Опасный вирус продолжает убирать жизни украинцев. Появились первые данные после Пасхи.

Так за предыдущие сутки, четвертое мая, последний официальный выходной в Украине, было зафиксировано 2 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди новых больных 103 ребенка и 30 медработников. Также было зафиксировано 1 671 госпитализация, а 161 больной умер. Это не высокие показатели, о стоит отметить, что снова в Украине фиксируется большая смертность, а новых случаев заражения меньше, так как сделано мало тестов, пишет УРА-Информ.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Лаборатории совершили 29 154 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 19206, методом ИФА — 4 071. Также сделали 5877 экспресс-тесты на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 9 500 000 ПЦР-тестирования.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2090986 случаев коронавируса, из них 1697358 человек выздоровели и 45077 умерли от осложнений.

Ранее мы сообщали, что число заражений в мире превысило 150 миллионов.