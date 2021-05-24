«Вот бы в Крым поехать лечиться!»: НВФ признались, что устали от войны

У НВФ нервишки шалят, обостряются болезни желудка от консервированной пищи

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Представители незаконных вооруженных формирований «устали от войны». Об этом на своем телеграм-канале написал военкор и пропагандист из ОРДО, который работает под ником «Владлен Татарский», передает УРА-Информ.

«Нервишки шалят, обостряются болезни желудка от консервированной пищи, давление, сердце, болят старые раны. Бывает, устал человек и уходит, просто картинку сменить. Уходит опыт, который он приобрел во время службы», — сообщает Татарский.

Он мечтает, чтобы волонтеры помогли организовать бойцам НВФ отдых в санатории Крыма.

«Чтоб с семьей в Крым смогли поехать подлечиться. Там, может, и Аксенов чем-то поможет. Отдохнул, сил набрался и уже уходить не захочет. Проблемами нужно заниматься, а не пускать все на самотек», — уверяет пропагандист.

Ранее сообщалось, что Пропагандист из ОРДО «Владлен Татарский», сообщил на своем телеграм-канале, какого вооружения не хватает пророссийским боевикам, которые воюют на оккупированном украинском Донбассе.