Общество

Новые блокпосты в ОРДО: проверяют документы у всех

Все из-за «указа» так называемых «властей»

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Так называемый «главарь» ОРДО Денис Пушилин своим «указом» объявил, что с 17 по 22 мая пройдут очередные совместные учения «МЧС, МВД, МГБ, Министерства здравоохранения и Министерства транспорта». Такая проверка проходит из-за возможной угрозы со стороны Украины.

Местные жители в социальных сетях отмечают, что в связи с этим в городах «республики» появились новые блокпосты, усилилась проверка местных жителей и появились странные знаки на авто НВФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так известный блогер Егор Воронов заявил, что в неподконтрольной Украине Горловке автомобилях так называемой «полиции» снова появились странные знаки, а местные жители, которые ездят в Донецк, сообщают, что в районе пантелеймоновских мостов также сооружают блокпост.

«Сооружение это «Народной Милиции» или «МВД» — пока что неизвестно. Кроме того, есть информация, что в ряде бюджетных организаций руководителям служб ограничили выезд за пределы города (они подписали соответствующие приказы)», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» грядут очередные подорожания.

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