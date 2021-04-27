26 апреля линию разграничения на Донбассе смогли пересечь более 2 тысяч человек

По итогам вчерашнего дня, 26 апреля, КПВВ на Донбассе в обоих направлениях прошло 2 034 человека. Также «границу» пересекло 42 транспортных средства, пишут новости донбасса. Так на КПВВ «Новотроицкое» в течение дня на временно оккупированную территорию заехало 19 автомобилей, а также на ту сторону перешло 111 человек. Из «республик» в Украину зашло 114 человек и […]

Время чтения: 1 Мин. , 35 Секунд

По итогам вчерашнего дня, 26 апреля, КПВВ на Донбассе в обоих направлениях прошло 2 034 человека. Также «границу» пересекло 42 транспортных средства, пишут новости донбасса.

Так на КПВВ «Новотроицкое» в течение дня на временно оккупированную территорию заехало 19 автомобилей, а также на ту сторону перешло 111 человек. Из «республик» в Украину зашло 114 человек и 23 транспортных средства. Такие данные представил представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб.

В тоже время представительница благотворительного фонда “Право на захист” Екатерина Рачинская, которая вчера, 26 апреля, дежурила на КПВВ «Новотроицкое», сообщила, что за сутки за помощью обратилось 53 человека. Главным вопросом была помощь с установкой на мобильный телефон приложения “Вдома”.

Отметим, что человек должен обязательно установить на КПВВ приложение “Вдома”, которое контролирует 2-недельную самоизоляцию людей, которые пересекающие линию разграничения в сторону Украины. Если у людей нет смартфона или они не хотят ставить приложение, то они должны отправиться на 2-недельную обсервацию в определенном медучреждении. По итогам вчерашнего дня, только одна женщина отправилась в такое заведение.

Также сообщается, что на протяжении вчерашнего дня на КПВВ было сделано 110 экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию, все они показали отрицательный результат.

На КПВВ “Станица Луганская” вчера, прошли на временно оккупированную территорию 679 человек, в тоже время на территорию Украины, которая контролируется Киевом, пришло 1 130 человек.

Представительница благотворительного фонда “Право на захист” Оксана сообщила, что за помощью с приложение “Вдома” обратилось 32 человека. За сутки было сделано на КПВВ 99 экспресс-теста.

Отмечается, что к представителю координационной группы СБУ обратились за помощью в оформлении электронных пропусков 11 человек.

Среди них был один мужчина из ОРЛО, который хотел получить идентификационный код, но он просрочил электронный пропуск. При этом, вернуться назад в «республику» он не мог, так как в паспорте у него нет прописки на ВОТ. Однако правозащитники помогли этому человеку создать новую заявку и отправить документы на рассмотрение в координационную группу. В итоге мужчина успешно сумел пройти КПВВ до его закрытия.