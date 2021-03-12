Еще одна страна перестала использовать AstraZeneca: что произошло

На прошлой неделе Таиланд начал вакцинацию против COVID-19 китайской Sinovac

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Правительство Таиланда в пятницу решило воздержаться от вакцинации вакциной AstraZeneca.

Это ответ на сообщения из нескольких европейских стран об отдельных случаях образования тромбов у вакцинированных людей, пишет УРА-Информ.

Об этом решении сообщило Минздравсоцразвития на пресс-конференции. Вакцинация с использованием препарата британо-шведской компании должна была начаться в пятницу. Прививку должны были сделать Премьер-министру Прают Чан-Очу и члены его кабинета.

«АстраЗенека по-прежнему является хорошей вакциной, но с учетом того, что произошло, министерство здравоохранения временно отложило ее использование», — сказал Киаттифум Вонгджит, секретарь министра.

Ранее ряд европейских стран принимал аналогичные решения после того, как тромбы появились у небольшого числа людей, вакцинированных в нескольких странах. По меньшей мере два человека умерли. Согласно данным Европейского агентства по лекарственным средствам, у 22 из 3 миллионов человек в Европе, получивших препарат к понедельнику, образовался тромб, и в настоящее время нет доказательств прямой связи с вакциной.

На прошлой неделе Таиланд начал вакцинацию против COVID-19 китайской Sinovac, но стратегия правительства в первую очередь основана на вакцине AstraZeneca, производство которой на местном уровне ожидается в июне.

Ранее мы сообщали, что вакцинация приостановила Дания.