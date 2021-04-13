Общество

Украина может отказаться от тотального локдауна: чего ожидать украинцам

Могут ограничиться локальными локдаунами

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Несмотря на то, что в Украине продолжает оставаться высокая смертность от коронавирусной инфекции, показатели новых случаев заболеваемости держатся на одном уровне.

Ранее предполагалось, что в середине апреля Украина отправится на тотальный локдаун, такую информацию распространяли различные источники. Сообщалось, что локдаун по всей стране могут ввести на несколько недель, включая Пасху. Однако, похоже, что ситуация изменилась, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник сообщает, что украинские власти довольны прокси-локдаунами, который каждая область отдельно уходит на локдаун.

«Наш источник в ОП рассказал, что прокси-локдауны в регионах будут продолжены до лета. Функционеры Офиса Президента довольны результатом, который позволяет сдерживать эпидемию COVID-19 и сохранять рейтинг Президента/Слуг Народа», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано более 450 новых смертельных случаев. По этому показателю Украина занимает одно из первых мест в Еаропе на протяжении уже длительного срока.

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