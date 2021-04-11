Ляшко рассказал, как за три недели преодолеть пандемию

Главный санврач страны призвал население соблюдать противоэпидемические меры

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Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко дал совет украинскому населения, как преодолеть пандемию за три недели. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ляшко.

Также он подчеркнул, что если бы все жители планеты постоянно ходило в масках, такие меры позволили бы преодолеть пандемию пневмонии нового поколения COVID-19 за три недели.

«Есть исследования CDC. Они сказали, что если бы все люди на протяжении трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию», — подчеркнул Ляшко.

При этом, главный санврач страны призвал население соблюдать противоэпидемические меры предосторожности, а также не забывать дезинфицировать руки и избегать большого скопления людей.

Помимо этого, Ляшко заявил о важности вакцинации, не только от коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины было официально подтверждено 12 112 новых случаев коронавирусной пневмонии нового поколения. При этом, скончались от инфекции 235 граждан страны, 5 034 человек выздоровели.