Когда придет тепло: синоптик рассказал, чего ожидать украинцам

Через пару дней в Украину придет тепло

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Несмотря на то, что за окном апрель погода явно не балует украинцев. Иногда можно увидеть настающую зиму, а не середину весны – то снег, то мороз и минусовая температура.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что текущие похолодания в Украине связаны с тем, что через территорию страны идет холодный воздушный фронт. Он начал свое движение Украиной шестого апреля и вызвал осадки — мокрый снег в западных и центральных областях, а также частично на севере, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Синоптик заявил, что из-за этого в течение нескольких следующих дней погода ночью будет достаточно холодной — от минут трех до плюс трех в зависимости от территории.

«Основное похолодание коснется северо-западной половины Украины, где ночные температуры будут отрицательными. Но днем очень холодно не будет — от +8° до +15°», — сказал Мурмыло.

Холодная погода продержится в Украине до 11 апреля, когда апреля холодный фронт покинет территорию страны. Ему на смену придет теплая воздушная масса, и начнется постепенное повышение температуры.

Потепление сперва придет на восток страны, там уже с 11 апреля будет +15° и выше. На остальную территорию Украины потепление придет чуть позже, после 12 апреля.

Ранее мы сообщали, какой будет погода в Украине в апреле.