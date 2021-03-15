Боевики снова масштабно обстреливают украинские позиции: данные за 15 марта

13 обстрелов зафиксировано за последние сутки

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Боевики на Донбассе продолжают массово нарушать режим прекращения огня. Так за предыдущие сутки 14 марта было зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», у населенного пункта Южное, боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов один украинский военных получил пулевое ранение. Его доставили в больницу. Сейчас состояние военнослужащего Вооруженных Сил Украины удовлетворительное, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Украинская сторона отвечала на действия противника, открывая огонь. В тоже время в штабе ООС отмечают, что противник увеличил количество прицельных обстрелов.

С начала текущих суток, 15 марта, обстрелов украинских позиций зафиксировано не было.

Ранее в США потребовали от РФ допустить представителей ООН и ОБСЕ в Крым и на Донбасс.