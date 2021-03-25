Погода в апреле: порадует ли она украинцев

Синоптики рассказали, чего ожидать украинцам

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После весьма теплой зимы украинцы надеялись, что в марте будет тепло. Однако, снег, мороз и весьма противная погода удивила многих.

Синоптики рассказали, когда же ждать тепла украинцам. Ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня рассказала, что первые дни апреля принесут весьма теплую погоду, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«1-2 апреля еще продержится теплая погода. В дальнейшем можно ожидать снова волну прохлады, и опять же температурный фон может снизиться на 2-3, а то и 5 градусов. И затем вновь нарастание тепла уже где-то к 7-8 апреля», – сказала она.

В свою очередь известный народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в апреле будут волны – то теплая погода, то холодная.

«К 20-21 апреля температура поднимется до 17-19 градусов. И последняя семидневка апреля – вновь похолодание. Ну это тоже закономерно. Это же Вербная неделя, она всегда прохладная, ветряная и, как правило, с дождями. Пасха-то у нас 2 мая. Значит, никогда тепло до Пасхи не бывает», – сказал он.

Ранее мы сообщали, сколько украинцы будут отдыхать в апреле.