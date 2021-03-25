Общество

Погода в апреле: порадует ли она украинцев

Синоптики рассказали, чего ожидать украинцам

Время чтения: 50 Секунд

После весьма теплой зимы украинцы надеялись, что в марте будет тепло. Однако, снег, мороз и весьма противная погода удивила многих.

Синоптики рассказали, когда же ждать тепла украинцам. Ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня рассказала, что первые дни апреля принесут весьма теплую погоду, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«1-2 апреля еще продержится теплая погода. В дальнейшем можно ожидать снова волну прохлады, и опять же температурный фон может снизиться на 2-3, а то и 5 градусов. И затем вновь нарастание тепла уже где-то к 7-8 апреля», – сказала она.

В свою очередь известный народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в апреле будут волны – то теплая погода, то холодная.

«К 20-21 апреля температура поднимется до 17-19 градусов. И последняя семидневка апреля – вновь похолодание. Ну это тоже закономерно. Это же Вербная неделя, она всегда прохладная, ветряная и, как правило, с дождями. Пасха-то у нас 2 мая. Значит, никогда тепло до Пасхи не бывает», – сказал он.

Ранее мы сообщали, сколько украинцы будут отдыхать в апреле.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Польша усиливает локдаун: что будет запрещено

Тяжелая ситуация в соседеней стране

Трагическая ситуация в Польше: почти 35 000 новых случаев, более 500 смертей

Страну накрыла третья волна пандемии

«Поймали» пенсионерку и довели до слез: 50-летнюю дончанку обвиняют в шпионаже для СБУ

При допросе перед камерой женщина плачет

AstraZeneca снижает эффективность своей вакцины: новые данные

Ранее эффективность вакцины составляла 79 процентов

В Украине отменят майские праздники: Пасхи не будет

Все из-за ситуации с пандемией коронавируса

В ОРДО в очередной раз назвали новую дату наступления ВСУ: когда это произойдет

«Простой солдат» назвал свою дату «начала» войны

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap