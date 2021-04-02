Коронавирус в Украине: новые рекорды по случаям заражения и летальным исходам

433 смертельных случая за сутки

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Третий день кряду в Украине фиксируется рекордное количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Третий день подряд в стране более 400 летальных исходов.

Так за предыдущие сутки, первого апреля, было зафиксировано 433 летальных исхода. Также было зафиксировано 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника. Это также новый рекорд. Также снова более 5000 тысяч человек госпитализировали — 5040 пациентов за сутки попало в больницу, пишет УРА-Информ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях», — отметил министр.

За сутки было сделано 128 727 тестов (в том числе методом ПЦР — 58944, методом ИФА — 22564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 47219).

В общей сложности с начала пандемии заболело -1 711 630 человек, из них 1 333 370 сумело победить болезнь. 33 679 умерло от ковида и его последствий.

Ранее мы сообщали, что в Украине был обновлен список карантинных зон.