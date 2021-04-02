СНБО введет локдаун в Украине: что известно

Пока нет точной даты решения

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Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает ухудшаться. Растет не только количество новых случаев заболеваемости, но и также количество летальных исходов и количество госпитализированных пациентов.

Источник сообщает, что в Офисе Президента Украины думают вводить общенациональный локдаун в Украине. Это будет сделано в рамках решения СНБО, так как эпидемия коронавируса угрожает национальной безопасности страны. Именно этот план сейчас разрабатывается в Офисе президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Сейчас система здравоохранения еле-еле справляется с наплывом заболевших, ежедневно бьем рекорды по смертности и заражениям, все ближе приближаемся к «итальянскому сценарию», — отмечает источник.

При этом источник не сообщает, когда именно СНБО может ввести локдаун по всей стране. Сегодня, второго апреля, пройдет очередное заседание СНБО, однако пока непонятно, будет ли подниматься вопрос с локданом сегодня.

Ранее мы сообщали, что за последние 24 часа было зафиксировано 433 летальных исхода.