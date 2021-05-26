«Киборги, спасибо!»: в МВД напомнили о годовщине первого боя за Донецкий аэропорт

Активные бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 году до 22 января 2015

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Семь лет назад, а именно 26 мая 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. В ходе битвы подразделения незаконных вооруженных формирований отступили и понесли большие потери, при этом, украинская сторона не потеряла ни одного бойца. Об этом напомнили в департаменте коммуникаций МВД, передает УРА-Информ.

«Впереди 242 дня героической обороны аэропорта! В разное время в аэропорту и прилегающих Песках воевали бойцы 95-й и 79-й десантных бригад, воины 3-го кировоградского полка спецназначения и батальона „Днепр-1“, артиллеристы и танкисты 93-й бригады, добровольцы из ДУК „Правого сектора“ и батальона „ОУН“, военнослужащие из других частей. Киборги, спасибо! Слава живым, вечная память павшим!», — написали под фото опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что подразделения незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе получили из РФ серьезную партию нового вооружения и боеприпасов.