Общество

«ДНР» получила «международное признание»: правда весьма смешное

«Республика» теперь официально в КВН

Время чтения: 46 Секунд

«ДНР» получила «международное признание». Правда речь идет не о каком-то статусном событии, а о намного скромном.

«Республика» получила признание от КВН (клуб веселых и находчивых). Местные паблики в социальных сетях сообщают, что теперь в Донецке действует «официальная» юго-восточная лига КВН «Донбасс». Генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Масляков принял решение о принятии этой лиги в состав международного союза КВН и предоставлении ей официального статуса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Благодаря этому статусу местные командам смогут в официальной лиге международного союза КВН. В связи с этим у команд «республики» появляется возможность попадания в одну из телевизионных лиг, в том числе, и на «Первый канал».

В тоже время жители ОРДО с иронией восприняли эту информацию.

«Настало время веселиться. А что у нас скучно? Веселимся от души от цен, развала экономики, беспредела властей. Что еще забыли?» — пишут в социальных сетях местные жители.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» жителей Донбасса объявили иностранцами.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Во Львове критическая ситуация: могут остановить работу общественного транспорта

Андрей Садовой о ситуации в городе

В Украине будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей — врач

Сейчас главный показатель – это количество госпитализаций

В Украине будет сумасшедшая заболеваемость: врач прогнозирует новые локдауны

Немного улучшить ситуацию может только локдаун

Боевики получили огромное количество новой техники от РФ: есть даже «Бастион»

Боевики получили колесную технику в количестве 185 единиц

В «ЛНР» жителей Донбасса объявили иностранцами

Объявления о вступлении в силу нового «порядка» развешаны на «учреждениях» на Луганщине

В ОРДЛО зашла колонна военной техники: СМИ утверждают, что это подмога с РФ

Через границу ОРДЛО с РФ на территорию «республики» зашла техника в количестве 185 единиц

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap