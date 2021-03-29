«ДНР» получила «международное признание»: правда весьма смешное

«Республика» теперь официально в КВН

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«ДНР» получила «международное признание». Правда речь идет не о каком-то статусном событии, а о намного скромном.

«Республика» получила признание от КВН (клуб веселых и находчивых). Местные паблики в социальных сетях сообщают, что теперь в Донецке действует «официальная» юго-восточная лига КВН «Донбасс». Генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Масляков принял решение о принятии этой лиги в состав международного союза КВН и предоставлении ей официального статуса, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Благодаря этому статусу местные командам смогут в официальной лиге международного союза КВН. В связи с этим у команд «республики» появляется возможность попадания в одну из телевизионных лиг, в том числе, и на «Первый канал».

В тоже время жители ОРДО с иронией восприняли эту информацию.

«Настало время веселиться. А что у нас скучно? Веселимся от души от цен, развала экономики, беспредела властей. Что еще забыли?» — пишут в социальных сетях местные жители.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» жителей Донбасса объявили иностранцами.