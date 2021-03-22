Общество

SaveFop: в Киеве начались массовые протесты против карантина

Около 500 человек — участников акции протеста требуют, чтобы власть не прекращала работу бизнеса

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На Майдане Независимости в столице проходят протесты ФОПов. Люди протестуют против очередных карантинных ограничений. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на 44.ua.

Стоит отметить, что на акцию протеста вышло около 500 человек. Участники мирной акции протеста требуют, чтобы украинское правительство не прекращала работу бизнеса из-за жесткого карантина, который был введен в Киеве с 20 марта.

Помимо этого, митингующие требуют, чтобы шестой президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером движения SaveFop за столом переговоров. Они требуют обсуждения актуальных вопросов для предпринимателей.

Протест ФОПов мирный, при этом, рядом с предпринимателями дежурят сотрудники правоохранительных органов. Всего на Майдане Независимости около 10 автобусов с силовиками.

Ранее сообщалось, что 19 марта, под зданием Киевской городской госадминистрации протестовали физические лица-предприниматели.

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