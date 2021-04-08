Общество Политика

Россия «встанет на защиту» Донбасса: в Кремле назвали условия

Россия вполне может «встать на защиту жителей Донбасса»

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Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Россия вполне может «встать на защиту жителей Донбасса», если будет вынуждена. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает УРА-Информ.

Он считает, что если ВСУ начнут на временно оккупированных территориях украинского Донбассса полноценные боевые действия, то это будет «началом конца Украины».

«Все зависит от того, какого масштаба будет пожар. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, будем вынуждены встать на защиту. Сегодня уже достаточно закаленные в боях за семь лет вооруженные формирования … в состоянии удерживать оборону. Надеюсь, такой необходимости не возникнет», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ заявили, что территории ОРДЛО возможно присоединить к РФ. 

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