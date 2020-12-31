Чего ждать в 2021 году: астролог дал прогноз

2021 год должен принести много нового, больше объединений

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Сегодня, 31 декабря, а значит подходит конец тяжелому и очень насыщенному различными событиями 2020 году. Многие задаются вопросом, его ждать в 2021 году? Будет ли он более спокойным, чем этот год?

На эти вопросы постаралась ответить астролог Анна Карпеева. Она заявила, что многих интересует вопрос завершения пандемии и когда люди, снова смогут свободно перемещаться. Астролог заявила, что конец пандемии запланирован на лето, осень будет уже намного легче и удастся победить этот вирус.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Если говорить о 2021 году в целом — он будет относительно спокойным, ничего резкого не произойдет. Мы будем продолжать, как в 2020 году, пытаться повлиять на коронавирус. А вообще — будет ощущение перехода в новый мир, а новый мир будет связан с объединениями. Известно, что сейчас Великобритания выходит из Евросоюза, но в 2021 году будут новые объединения, партии, что-то новое», — заявила астролог.

Ранее мы сообщали, что первая страна в мире уже встретила 2021 год.