Только идиот захочет жить в «ДНР» — местные жители

Местная телепрограмма считает, что Украина должна отдать «ДНР» всю территорию Донбасса

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Жители ОРДО негативно отреагировали на высказывание в одном из местных пропагандистских каналов. Местная программа «Панорама недели» выступила с заявлением о том, чтобы «ДНР» якобы «должна вернуть все территории Донбасса», потому что «там ждут прихода своих».

Своим мнением о таком высказывании и предположении местные жители поделились в социальных сетях. Жители ОРДО заявляют, что украинцам не нужна та власть, которая есть в ОРДЛО. При этом такие заявления делали даже сторонники «республик», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Если выбирать между „д*рой “и Украиной, то люди готовы там терпеть украинскую власть, а не „д*ру“», — написал местный житель.

«Только идиот желает себе непризнаность, комендантский час, запрет на выезд, как в КНДР, отсутствие банкинга, м*нтов-беспредельщиков, одним словом гетто!» – отметил участник дискуссии.

Сторонники «республики» заявляют, что Украина не то место, где бы хотелось жить, но «ДНР» явно не то место, куда хотелось бы переехать.

Ранее мы сообщали, что даже в самой «ДНР» уже не верят, что войдут в состав РФ.