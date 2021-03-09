Общество

В ОРЛО массово разносят повестки: люди готовы бежать с «республики»

Местные жители недовольны повестками

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Жителям Алчевска и Перевальска, который неданный момент неподконтрольны украинскому правительству, призывного возраста массово разносят повестки – для постановки на «воинский учет» боевиков.

Местные жители видят в этом перспективу скорого внедрения срочной службы, дискуссии о которой ведутся на разных уровнях уже давно. Реакция на все это среди населения крайне негативная, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Люди не скрывают, что в случае, если перед ними замаячит перспектива добровольно-принудительно идти на войну, сделают все возможное, чтобы покинуть территорию республики. Но, в то же время, люди в полной мере осознают, что с этим могут быть проблемы. Оптимизм тает при взгляде на ситуацию в соседней «ДНР», где выехать крайне сложно, а еще и маячит перспектива получать выездные разрешения с отпечатками пальцев и всеми остальными вытекающими», — пишет паблик.

Жители ОРЛО считают, что местные «власти» могут различными способами оставить потенциальных военнослужащих на территории «ЛНР».

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» считают, что смогут отбить наступление ВСУ без помощи РФ.

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