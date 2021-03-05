Общество

«Слуга народа» снова выступил против вакцинации: что он сказал

Юрий Камельчук рассказал о вакцинации

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Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса и призывает всех желающих это делать, не все члены его партии выступают за вакцинацию от ковида.

Так народный депутат из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук в очередной раз высказался о том, что он против вакцинации. Он заявил, что убежден в других методах защиты иммунной системы. Также, по его словам, он прошел обследование в больнице и вакцина может ему даже повредить, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В тоже время Юрий Камельчук отметил, что не призывает никого действовать, как он, только отмечает, что каждый имеет право выбора и может сам решать, делать ему прививку от ковида. Или нет.

«Ни в коем случае никого не убеждаю поступать по моему примеру — вы можете принимать подобное решение только на основе рекомендации вашего личного врача после глубокого исследования всех ваших анализов. Все остальное называется самолечением, которое может навредить вашему здоровью», — заявил Камельчук.

Ранее мы сообщали, что в Украине привито почти 10 000 граждан.

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