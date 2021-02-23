Шария нужно защитить украинским службам — эксперт удивил прогнозом

Алексей Голобуцкий о возможном сценарии

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Уже в ближайшее время пропагандист и блогер Анатолий Шарий может потерять ценность для Кремля. Такое заявление сделал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает, что процесс уже начался. Он не исключает, что Москва может пожертвовать блогером ради своих дивидендов. Голобуцкий заявил, что практика уже показала, что пребывание на территории европейского государства, никак не защищает объектов интереса российских спецслужб, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал эксперта.

В тоже время Голобуцкий отмечает, что в связи с этой информацией у украинских спецслужб появилось новое задание, связанное с Шарием.

«У наших спецслужб появилась еще одна задача касаемо Шария: всячески оберегать его от возможных неприятностей, летальных и не очень. Ведь когда, что Кремль наверняка использует инцидент, чтобы обвинить «киевский режим» в «преследовании оппозиционеров», — заявил Голобуцкий.

Ранее мы сообщали, что Шарий может сбежать из Испании.