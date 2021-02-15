Возвращение вируса Эбола: первые смерти за пять лет

В Гвинее снова выявили опасный вирус

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По данным медицинских служб страны, в этом году в Гвинее в результате инфекции Эболы скончались четыре человека. Всемирная организация здравоохранения объявила о двух новых случаях заражения в столице Конакри.

«Мы действительно обеспокоены тем, что в районе Нзерекоре (юго-восток) от лихорадки Эбола уже погибло четыре человека, в том числе два в городе Нзерекоре и два в субпрефектуре Гуэке», — сказал министр здравоохранения Гвинеи Реми Ламах, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

— В конце января заболела медсестра из Гуэке, которая затем скончалась и была похоронена 1 февраля, — пояснил глава Агентства национальной безопасности здравоохранения (ANSS) Сакоба Кейта.

В медицинских властях страны не скрывают, что обнаружение новых случаев заражения впервые к 2016 году может означать рецидив эпидемии. — Мы провели все приготовления, команда предупреждения готова выявить контакты зараженных людей, — сказал Ламах.

— Я волнуюсь как человек, но сохраняю спокойствие, потому что мы справились с первой эпидемией. Он добавил, что завтра по этому поводу состоится кризисное совещание.

Ранее мы сообщали, что новые случаи смертоносного вируса были зафиксированы в Демократической Республике Конго.