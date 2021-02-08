Эбола вернулась: где произошла новая вспышка

Очередная вспышка произошла в Демократической Республике Конго

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Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило в воскресенье, что обнаружило инфекцию Эбола в провинции Северное Киву. В июне 2020 года было объявлено об окончании эпидемии этого заболевания в этом месте.

Вирус был обнаружен недалеко от города Бутембо на востоке страны. Этот город был одним из центров последней эпидемии. Зараженная женщина умерла в больнице в Бутембо 3 февраля, но лабораторные анализы выявили вирус в образцах, взятых у нее после ее смерти. Покойная была жената на мужчине, пережившем инфекцию несколькими месяцами ранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Африке Матшидисо Моэти сказал, что ВОЗ помогает властям ДРК отслеживать контакты умершего. На данный момент установлено 70 контактов.

К настоящему времени в Демократической Республике Конго произошло 11 эпидемий Эболы, что является наибольшим числом в мире. Последняя завершилась в декабре 2020 года на западе страны, где заболели 130 человек, 55 из которых умерли.

Последняя вспышка в Северном Киву — вторая по величине в истории — унесла жизни более 2200 человек.

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