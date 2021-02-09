Общество

Врач назвал лучший вид защиты от коронавируса: и это не маски

Нужно носить респираторы, которые в несколько раз эффективнее обычных масок

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Сейчас маски не обеспечивают лучшую защиту от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал врач-вирусолог Вадим Аристов.

Эксперт в свою очередь назвал способ защиты от коронавируса, который является наиболее эффективным. Он отметил, что сейчас речь уже должна идти не о масках, а о респираторах.  Вадим Аристов заявил, что на данный момент нужно пользоваться правильной защитой, которой и является респиратор, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Эксперт также отметил, что респираторы в несколько раз эффективнее обычных масок.

«Известно, что респираторы имеют в 8-12 раз больше защиту, чем медицинские маски, за счет того, что они прилегают более плотно, создают полный контур прилегания и фильтруют через всю свою толщу. А маски все же сконцентрированы на защите от передней передачи, а сверху и по бокам имеются щели», — заявил Вадим Аристов.

Ранее мы сообщали, когда в Украине начнется вакцинация от коронавирусной инфекции.

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