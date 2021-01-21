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НБУ выпустил сувенирную серебряную купюру к 150-летию Леси Украинки: как она выглядит

Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы

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В четверг, 21 января, Национальный банк Украины выпустил сувенирную серебряную банкноту номиналом в 200 гривен. Выпуск приурочили к 150-летию украинской писательницы Леси Украинки. Сувенирная банкнота выглядит как обновленная купюра в 200 гривен, которую впустили в оборот в 2020 году. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В ведомстве подчеркнули, что сувенирная банкнота, выпущенная Центробанком, изготовлена из серебра 999,9 пробы. Ее вес сотавляет 124,4 грамма, а тираж – всего 300 штук.

На лицевой стороне сувенирной купюры изображен портрет Леси Украинки. С обратной ее стороны показана въездная башня Луцкого замка.

Также известно, что продажа такой банкноты будет проходить через электронные аукционы. Нереализованные на аукционах сувенирные банкноты с изображением Леси Украинки Нацбанк продаст через «другие каналы реализации нумизматической продукции».

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году существенно уменьшил инвестиции в Украину до 812 млн евро в 34 проекта. К примеру, в 2019 Европейский банк инвестировал в 51 украинский проект на 1,1 млрд евро.

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