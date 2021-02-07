Общество

COVID-19: вакцинированных больше, чем заболевших, но радоваться рано

Более трех четвертей этих прививок проводится всего в 10 странах

Время чтения: 50 Секунд

Количество людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции значительно превысило число зарегистрированных инфекций. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает УРА-Информ.

При этом, как он отметил, более трех четвертей этих прививок проводится лишь в 10 государствах. На такие страны приходится почти 60% мирового ВВП.

Стоит отметить, что около 130 стран с населением 2,5 миллиарда граждан до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Тедрос отметил, чтоб страны, у которых вакцина в достатке, должны поделиться ею с другими государствами, после прививания людей из группы риска.

Глава ВОЗ объяснил это тем, что чем больше времени уходит на вакцинацию от коронавируса людей из групп наибольшего риска заражения, тем больше шансов имеется на мутацию болезни, невосприимчивой к вакцине.

«Иными словами, если мы не подавим вирус повсюду, то можем вернуться к исходной точке», – пояснил Тедрос.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса, людей, которые отказались от вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут уволить, или вовсе, отправить на передовую. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

«Мы не хотим военной диктатуры»: десятки тысяч людей вышли на протест в Мьянме

Люди осуждают недавний переворот и захват власти военными

В ОРДЛО начался призыв: жителям приходят повестки

Дончане не намерены идти в «армию»

Блокировка каналов Медведчука: в ООН выразили беспокойство

Серьезное беспокойство ООН вызвано возможным нарушением прав человека

«Нас давно хотят разделить», — Зеленский обратился к украинцам на русском языке

Президент разъяснил свое решение относительно блокировки некоторых телеканалов

В ОРДЛО отказавшихся вакцинироваться грозятся отправить на передовую

На данный момент на территории Луганской области известно о почти 30 случаях отказа

Вакцинация от COVID-19: из-за дефицита препарата власти могут отложить прививку переболевших

При условии ограниченного доступа к вакцине от коронавируса прививки тех, кто переболел, могут перенести

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap