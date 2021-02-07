COVID-19: вакцинированных больше, чем заболевших, но радоваться рано

Более трех четвертей этих прививок проводится всего в 10 странах

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Количество людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции значительно превысило число зарегистрированных инфекций. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает УРА-Информ.

При этом, как он отметил, более трех четвертей этих прививок проводится лишь в 10 государствах. На такие страны приходится почти 60% мирового ВВП.

Стоит отметить, что около 130 стран с населением 2,5 миллиарда граждан до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Тедрос отметил, чтоб страны, у которых вакцина в достатке, должны поделиться ею с другими государствами, после прививания людей из группы риска.

Глава ВОЗ объяснил это тем, что чем больше времени уходит на вакцинацию от коронавируса людей из групп наибольшего риска заражения, тем больше шансов имеется на мутацию болезни, невосприимчивой к вакцине.

«Иными словами, если мы не подавим вирус повсюду, то можем вернуться к исходной точке», – пояснил Тедрос.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса, людей, которые отказались от вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут уволить, или вовсе, отправить на передовую.