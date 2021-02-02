Общество

Станица Луганская: появились новые правила пересечения

При этом «власти» ничего не сообщают официально

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Совсем недавно, так называемые власти «ЛНР» решили изменить правила прохождения через контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская». При этом официальных уведомлений об изменениях в последнее время не было.

В тоже время изменения активно обсуждают жители ОРЛО в социальных сетях. Стало известно, что «МГБ ЛНР» сделала устное распоряжение, из-за которого был застопорен пропуск людей через «Станицу Луганскую», у которых есть справки о временной регистрации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибун.

«Чтобы пройти в ЛНР нужен исключительно украинский паспорт, в котором будет прописка на территории ОРЛО. За ситуацией будет следить. По ситуации будет представлять дополнительную информацию», — сообщил источник.

В тоже время местные «власти» никак е комментируют эту информацию. Однако, все, кто пересекает «Станицу Луганскую» отмечают, что новые правила действительно действуют, однако о них узнают только на «границе».

На данный момент ряд местных пабликов также подтверждают эту информацию.

Ранее мы сообщали, что люди хотят покинуть ОРДО, но их не выпускают.

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