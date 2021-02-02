Это все не правда — в ОРДО отреагировали на действия Пушилина

Люди не верят, что Пушилину сделали вакцинацию

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Вчера, первого февраля, так называемому лидеру боевиков «ДНР» Денису Пушилину перед камерами сделали российскую прививку от коронавирусной инфекции. Местные жители в социальных сетях поделились своей реакцией на это событие.

Жители ОРДО отмечают, что из фотографий, сделанных при введении препарата не видно важных моментов самого процесса. Некоторые отмечают, что это могла быть постановка, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Ракурс фото, что и шприца не видно», — пишет один из участников дискуссии.

«С чего вы взяли что это был укол? Просто вы давили прыщ, и врач протирает ранку бинтиком, смоченным в раствор спирта», — добавляет еще один местный житель.

Другие участники дискуссии предполагают, что Пушилину ввели обычный физиологический раствор.

Некоторые также пишут, что «чиновники» таким образом рекламируют вакцину, ведь ею никто не хочет вакцинироваться.

«Рекламируют так, значит это никто не хочет делать», — заявил еще один местный житель.

Ранее мы сообщали, что люди хотят покинуть ОРДО, но их не выпускают.