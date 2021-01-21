Понятно, что большинство будет против «ДНР», но «напишут» другое — жители ОРДО о референдуме

Новый референдум в ОРДО

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В так называемой «ДНР» заявили о новом референдуме, который должен состояться в ближайшее время. Местных жителей намерены спросить о том, в каком направлении должна идти «республика».

Жители ОРДО негативно отреагировали на такие действия местных «властей». Только малая часть обрадовалась новым референдумом, а вот большинство не скрывали своего разочарования таким «новостями», пишет УРА-Информ со ссылкой на lifedon.

«Ну какой толк? Всё равно наши мнения не будут учитываться!!! Фу ПОЗОРИЩЕ!!!!! Как же надоело это «ДНРия»! » – написал местная жительница.

«Естественно большинство будет против ДНР. А по факту будет иначе. Народ и так на грани, так он его ещё больше «подстёгивает», — отмечает другая участница дискуссии.

«Я на такое уже не поведусь. А муж сказал я бы пошел но против них поставить галку. Мама вообще трёх этажным накрыла только слово референдум услышала. Сделали с…ки катаргу» – добавляет еще одна местная жительница.

Многие недовольны тем, что происходит в «республике» и увидели, что вместо обещаний люди получили одни проблемы.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО люди жалуются на «повышение» зарплат.