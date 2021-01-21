Общество

Что будет работать в Украине после 25 января: представлен список

Возвращается адаптивный карантин «оранжевой» зоны

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Осталось всего лишь пару дней до конца локдауна. Уж 25 января в Украине прекратит действовать тотальный карантин, однако это не значит, что пандемия закончилась и ограничений больше нет.

С 25 числа в стране будет действовать адаптивный карантин «оранжевой» зоны. Кафе и рестораны снова смогут открыться и будут работать с 7:00 до 22:00. В середине зданий также будут работать карантинные ограничения: размещение посетителей на расстоянии не менее, чем 2 метра между местами для сидения за соседними столиками, не более 4 взрослых за столом. Также с 25 января откроются снова кинотеатры и театры, спортзалы и фитнес-центры, музеи, выставки, галереи пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

Под запретом остается запрещенной деятельность учреждений, предоставляющих услуги размещения, развлекательных заведений, дискотек, массовых мероприятий (более 20 человек).

На данный момент идет разговор о полноформатном обучении школьников младших классов (1-4 классы), однако с этим не согласны в Министерстве здравоохранения.

Ранее мы сообщали, что в Украине продлят карантин до 31 марта.

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