Общество

Уже в феврале количество смертей в США от ковида перешагнет за полмиллиона

1882 американца умерли от COVID-19 в воскресенье

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По данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, число погибших от эпидемии в США увеличилось до 397 532. Число выявленных инфекций SARS-CoV-2 достигает почти 24 миллионов.

1882 американца умерли от COVID-19 в воскресенье. Ежедневные показатели в выходные, как правило, ниже, но эпидемия продолжается — на прошлой неделе в США дважды привесился показатель в 4000 смертей за 24 часа, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Мы ожидаем, что к середине февраля в стране погибнет полмиллиона человек», — заявила в воскресенье доктор Рошель Валенски, которая возглавит Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в новой администрации Джо Байдена.

Процесс вакцинации в США, который начался в середине декабря, идет медленнее, чем ожидалось. Всего за месяц было вакцинировано более 12 миллионов человек, примерно 10,5 миллиона американцев получили одну инъекцию и примерно 1,6 миллиона завершили свой цикл с помощью второй дозы препарата.

Ранее мы сообщали, что в Украине в школах обучение не возобновится после 25 января.

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