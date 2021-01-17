Общество

Тест на COVID-19 на КПВВ : правозащитники объяснили, сколько граждан могут пройти обследование

На КПВВ «Новотроицкое» в течение суток бесплатно можно будет пройти тест только 10 гражданам

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На КПВВ на территориях восточной Украины, которые расположены на линии разграничения, за сутки бесплатный тест на наличие коронавирусной инфекции нового поколения могут сделать только 10 человек. Об этом сообщали в БФ «Право на захист», передает УРА-Информ.

В медпункт на КПВВ «Новотроицкое», по информации правозащитников, доставили 25 бесплатных тестов на определение антигена коронавирусной болезни.

«Первый день „эксперимента“ выявил много негативных моментов. Как выяснилось, механизм прекращения самоизоляции на основании экспресс-теста не проработан. А технические возможности площадки для экспресс-тестов позволяют сделать только два теста в час» — сообщили правозащитники

Также в фонде уточнили, что на КПВВ «Новотроицкое» в течение суток бесплатно можно будет пройти тест только 10 гражданам. Это не слишком удобно для пересекающих:

«Медпункт на КПВВ работает до 14:30 — его работники зависят от расписания движения транспорта. Поэтому те, кто будет приезжать на КПВВ после 14:30 и без смартфона, автоматически должны ехать на обсервацию в пгт Острое» — добавили в фонде.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ считает заявление представителей ОРДЛО о передаче Украине военнопленных с территорий ОРДЛО, как попытку давления Российской Федерации. 

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