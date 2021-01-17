Общество

Арестович анонсировал проверку пленных, которых передадут НВФ по «доброй воле»

Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные „органы“ готовят к „возвращению“

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Украинская делегация в ТКГ считает заявление представителей ОРДЛО о передаче Украине военнопленных с территорий ОРДЛО, как попытку давления Российской Федерации. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные „органы“ готовят к „возвращению“, а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины» — заявил Арестович.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов Украины вынесут свою оценку попыткам давления со стороны террористов.

«Взаимодействие с РФ, государством-оккупантом, осуществляется согласно нормам международного права и украинского законодательства, в рамках договоренностей, достигнутых в Нормандском формате… Любые попытки давления на нас — бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов — еще и аморальны» — добавил он.

Ранее сообщалось, что представители «власти» в ОРДЛО в качестве «жеста доброй воли» передадут украинской стороне пленных, которых они удерживают на временно оккупированных территориях. Такое решение было принято при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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