Мужчины в «ДНР» не хотят идти в «армию» «республики»: что их ждет

Скоро будет осенний призыв

Время чтения: 48 Секунд

Жители ОРДО не хотят вступать в так называемую «армию «ДНР». Местные жители недовольны военным призывом в «республике».

Источник отмечет, что в «ДНР» не утихают споры и недовольство по поводу военного призыва в «народную милицию республики». Большинство мужчин призывного возраста не горят желанием закалять мужские качества в армии, а тем более – впоследствии рисковать жизнью на войне. В тоже время, реальная перспектива осеннего призыва уже близко, служить мужчины будут по два года, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Особенно остро нежелание служить среди вчерашних школьников – тех, кто закончил школу. Молодежь, абсолютное ее большинство, даже те, кто настроены «патриотически», все равно не хотят идти на срочную воинскую службу. Поэтому в семьях, где есть парни, сейчас вопрос номер один – куда пристроить их на учебу», — пишет паблик.

Отмечается, что не все могут себе позволить учебу детей в России и даже в «ДНР». Поэтому, все больше недовольных в ОРДО.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» заявили, что Украина хочет лишить ОРДО интернета.