Почему украинцы платят так много за тепло: эксперт назвал причину

Украине нужно действовать более эффективно

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Украинцы платят большие сумы за тепло по одной причине. Такое мнение выразил член Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

Эксперт отметил, что Украине необходимо оптимизировать систему теплоснабжения, чтобы снизить тариф на тепло для потребителей. О на отметила, что большое в Украине существует большое количество коммуникаций, но в тоже время маленькое количество потребителей. При этом существуют гигантские расходы на обслуживание оборудования, но людей за это платит меньше пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Простая математика. Знаменатель и числитель. Маленький отпуск КПД. Именно в тех городах, где высокие тарифы, нужно начинать думать об оптимизации системы теплоснабжения. Может, где-то ставить индивидуальные тепловые пункты, где-то современные котельные, инвестировать именно в это, чтобы уменьшить нагрузку на общее централизованное теплоснабжение», — отметила Бабий.

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