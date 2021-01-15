Общество Политика

«Мы не воспринимаем ультиматумов», — МИД о передаче иконы из Боснии

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза

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Власти Украины заявили, что не воспринимают язык ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика по делу о незаконном вывозе украинской иконы на территорию другого государства. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УРА-Информ.

«В Украине не воспринимают языка условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. То, что икона имеет происхождение с украинской территории — это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а будет предоставлять содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину», — подчеркнул Николенко.

Стоит напомнить, что ранее Милорад Додик подарил икону Лаврову. Это произошло 14 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что украинское посольство в Боснии и Герцеговине призывает вернуть украинскому государству икону.

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