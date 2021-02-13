Украина сократила перечень стран «красной зоны»: какие государства вошли в список

«Красная зона» означает, что в этой стране заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине

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Украина сократила список стран «красной зоны». По состоянию на 13 февраля в этот список попали 74 государства. Неделей ранее в списке было 80 стран. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что из списка стран «красной зоны» исключили Израиль, Ирландию, Францию, Эстонию, Латвию, Данию и Доминиканскую Республику.

При этом, в красной зоне, до сих пор находяться такие популярные для украинцев страны, как Польша, Венгрия, Российская Федерация, Германия, Словакия, Румыния, Чехия, Британия.

Страны «красной зоны» — это государства, в которых заболеваемость коронавирусной инфекцией нового поколения выше, чем в Украине. Стоит отметить, что после возвращения из государств, которые Украина относит к » красной зоне», стоит пройти 14-дневную самоизоляцию или сделать тест ПЦР в течении суток.

Ранее сообщалось, что больше всего больных коронавирусом киевлян в возрасте от 30 до 49 лет. Известно, что это 40,1% из всех заболевших за период пандемии коронавирусной болезни.