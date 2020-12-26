Политика

Подаренную Лаврову икону необходимо вернуть Украине, — посольство в Боснии

Наталия

В данный момент посольство украинского государства в Боснии и Герцеговине настаивает на немедленном предоставлении информации от Сараево о возвращении иконы

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине призывает вернуть украинскому государству икону. Стоит напомнить, что ранее она была подарена главе МИД Российской Федерации Сергею Лаврову в Боснии. Также в РФ заявили, что уже вернули подарок дарителю.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на посла Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василия Кирилича, который дал комментарии Украинской правде.

В данный момент посольство украинского государства в Боснии и Герцеговине настаивает на немедленном предоставлении информации от Сараево. Украине нужны объяснения каким образом украинская икона попала на территорию Боснии и Герцоговины, которая в следствии была подарена главе российского МИД Сергею Лаврову.

Боснийско-герцеговинская сторона не предоставила свой ответа на этот вопрос во время последней встречи, которая произошла 24 декабря.

«Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным. А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево, то надо сделать второй – вернуть ее Украине» — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что МИД Российской Федерации передал в посольство Боснии и Герцеговины в российской столице икону, которую была подарена главой президиума БиГ Милорад Додик подарил министру РФ Сергею Лаврову.

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Наталия

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