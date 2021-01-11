В мире зафиксировано более 90 млн случаев заражения коронавирусом

Ситуация продолжает ухудшаться

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По данным американского университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса во всем мире превысило 90 миллионов. Страны по всему миру в настоящее время ищут вакцины и расширяют или повторно вводят ограничения для борьбы с новыми мутациями SARS-CoV-2.

Новые варианты коронавируса были обнаружены в Великобритании и Южной Африке. Японские власти сообщили об очередной мутации в воскресенье.

Об этом пишет УРА-Информ.

В Европе количество заражений на прошлой неделе превысило 25 миллионов. Старый континент остается наиболее пострадавшим районом в мире от пандемии. Далее следуют Северная Америка и Латинская Америка с 22,4 млн и 16,3 млн инфицированных соответственно.

По данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, более 1,93 миллиона человек умерли от COVID-19 с начала пандемии COVID-19. 31 процент смертельных случаев зафиксировано в самой Европе.

В Великобритании, наиболее пострадавшей европейской стране в Европе, общее число заражений в прошлую пятницу превысило 3 миллиона. Великобритания планирует провести вакцинацию наиболее уязвимых групп от COVID-19 к концу мая, а всех взрослых граждан — к осени.

Наибольшее количество инфекций в мире зарегистрировано в США. С момента начала пандемии здесь было выявлено 22 миллиона случаев заражения вирусом.

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