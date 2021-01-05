Общество

В ОРЛО повысили пенсии, но есть одно но

В «республике» решили ограничить размер максимальной пенсии

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С первого января этого года на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области увеличили пенсии. Однако есть одно «но» – там ввели также и ограничения на максимальные выплаты пенсий.

В так называемом «правительстве ЛНР» сообщили, что с первого января 2021 года вводятся ограничения на максимальную пенсию в «республике».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Установить, что максимальный размер пенсионной выплаты после увеличения, проведенного с 1 января 2021 года, не может превышать 38 680 (тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) российских рублей с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за «особые заслуги и других доплат к пенсии», — говорится в сообщении «местных властей».

Стоит отметить, что повышение пенсий в «республике» с первого числа нового года запланировано на 17 процентов.

Ранее мы сообщали, что с четвертого января более 2 млн пенсионеров получат прибавки в Украине.

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