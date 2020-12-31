Стало известно, кто первым встретил 2021 год: Украине нужно еще ждать

Одними из первых Новый год встретят и в Австралии

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Поланд — одно из четырех поселений на Киритимати, самом большом острове Кирибати, страны в Тихом океане. Здесь первыми в мире встретили Новый год. Это произошло в 12:00 по Киеву.

Киритимати — это населенный пункт, ближайший к линии перемены дат на его западной стороне, поэтому жители этого атолла первыми в мире приветствуют каждый календарный день, включая Новый год. На острове есть еще четыре населенных пункта — Париж, Лондон и Банан. По переписи 2010 года в Поланде проживало около 440 человек.

Об этом пишет УРА-Информ.

Через четыре часа после Кирибати и Самоа — в 16:00 — Австралия встретит Новый год. ВСиднее запланирован фейерверк, но собираться на улицах будет запрещено. Поэтому большинству жителей страны придется довольствоваться просмотром его по телевизору в группе не более пяти человек.

После Австралии будет время для Японии (17:00 в Киеве), Китая (18:00) и других азиатских стран.

Далее Новый год встретят Африка и Европа с жесткими пандемическими ограничениями.

Затем настанет очередь Америки, где правительства большинства стран также запретили шумные новогодние вечеринки. Таким образом, празднование Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке будет почти исключительно виртуальным, но организаторы анонсировали многие аттракционы с использованием цифровых технологий.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский записывается на четырех локациях в рамках новогоднего поздравления.